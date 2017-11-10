Federer-Nadal rekabeti sezona damga vurdu

Erkekler tenisinde grand slam turnuvalarını bu yıl kimseye bırakmayan Roger Federer ve Rafael Nadal, ortaya koydukları performansla sezona damga vurdu.

Kariyerinin son döneminde düzenlediği basın toplantılarında emeklilikle ilgili sorularla daha fazla karşılaşan 36 yaşındaki İsviçreli Federer ile sakatlığının ardından eski formunu yakalayıp yakalayamayacağı merakla beklenen 31 yaşındaki İspanyol tenisçi Nadal, kortlarda bu sezon seyircilere uzun süre unutamayacakları bir tenis ziyafeti yaşattı.

Ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık finalinde Nadal'ı yenerek 5 yıllık grand slam özlemine son veren Federer, Wimbledon'da bir kez daha zirveye çıktı ve 8. kez şampiyonluk kupası kaldırdığı bu turnuvayı en çok kazanan isim olarak rekor kırdı.

Toprak kortun en iyi ismi olarak gösterilen Rafael Nadal ise 2010 yılından itibaren üst üste 5 kez şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık'ta iki yıl aradan sonra tekrar zafer yaşarken, erkeklerde ve kadınlarda bir grand slam'i 10 kez kazanan tek atlet olarak tarihe geçti.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Federer'in çeyrek finalde Juan Martin del Potro'ya yenilmesiyle en büyük şampiyonluk adayı olarak öne çıkan Nadal, beklentileri boşa çıkarmayarak Paris'in ardından New York'ta da bir numaralı isim odu.

- Federer'e karşı kazanamadı

Tenisin iki büyük ismi bu sezon üçü final olmak üzere dört maçta kozlarını paylaşırken, İsviçreli tenisçi sert zeminde oynanan tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

Federer ve Nadal'ın sezonun ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için korta çıktığı Avustralya Açık finalinde İsviçreli sporcu rakibini 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Indian Wells Turnuvası son 16 turunda Nadal'ı safdışı bırakan Federer, Miami ve Şanghay Açık finallerinde İspanyol rakibini 2-0'lık skorlarla yendi.

Nadal'ın tüm maçlarda Federer'e karşı 23-15 üstünlüğü bulunuyor.

- Nadal çok kazandı, Federer az kaybetti

Toprak kort sezonunu dinlenerek geçiren Roger Federer, 2017 yılında çıktığı 49 maçtan 45'ini kazandı.

İsviçreli tenisçi, bu yıl Arjantinli Juan Martin del Potro, Alman Alexander Zverev ve Tommy Haas ile Rus Evgeny Donskoy'a karşı korttan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon toplam 77 maça çıkan Nadal ise 67 galibiyet aldı.

- İspanyol tenisçi cebini doldurdu

Federer'in 7, Nadal'ın 6 şampiyonluk yaşadığı 2017 yılında İspanyol tenisçi, rakibinden daha fazla para ödülü kazandı.

İspanyol tenisçi turnuvalardan 12.5 milyon dolarlık para ödülüyle ayrılırken, Federer'in kazancı 11 milyon dolar oldu.

Bu yıl İsviçre Salon Erkekler Tenis Turnuvası'ndan zaferle ayrılan İsviçreli sporcu, bu organizasyondan elde ettiği 395 bin avro para ödülü ile yeni bir rekorun sahibi oldu.

Turnuvalardan bugüne kadar 109 milyon 853 bin dolar gelir elde eden 36 yaşındaki Federer, eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i geçerek organizasyonlardan en çok kazanan tenisçi konumuna geldi.

Ekonomi dergisi Forbes tarafından açıklanan verilere göre, kariyerinde 19 grand-slam şampiyonluğu bulunan Federer, sponsorluk ve reklam gelirlerinin de hesaba katılmasının ardından 2017 yılında 70 milyon dolarlık geliriyle aynı zamanda dünyanın en çok kazanan tenisçisi konumunda bulunuyor.

Turnuvalardan Sırp raket Djokovic 109 milyon 805 bin, Nadal ise 91 milyon 323 bin dolar kazandı.

- Nadal 4. kez zirvede

Büyük Britanyalı Andy Murray ve Sırp Djokovic'in sakatlıkları nedeniyle erken noktaladığı sezonda Nadal, dünya klasmanında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantiledi.

Kariyerinde daha önce 2008, 2010 ve 2013 yıllarını zirvede bitiren İspanyol sporcu, puanlama sisteminin devreye girdiği 1973'ten bu yana yılı ilk sırada kapatan en yaşlı tenisçi oldu.