Bu kez tenis turnuvasında

Anadolu Üniversitesi, geleneksel hâle gelen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası” kapsamında farklı yaş gruplarındaki sporculara kapılarını açarak spor kültürünün tüm şehre yayılmasına katkıda bulundu.

70'i aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakaları, Yunus Emre Kampüsü Tenis Kortları'nda oynandı. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle şampiyonlar, kupalarına ve madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Final müsabakalarında Erkekler 45+ yaş kategorisinde Nezih Orhon ve Hasan Basri Keskin karşılaşırken, Orhon rakibi Keskin'i iki sette de 6-4'lük skorla geçerek şampiyonluğa adını yazdırdı. Kadınlar 35-45 yaş kategorisinde ise Huriye Doğan ve Özgür Kaptan'ın karşı karşıya geldiği mücadelede rakibine karşı 6-2 ve 6-0'lık skorlar alan Huriye Doğan turnuvadan şampiyon olarak ayrılan taraf oldu.



"Amacımız sporseverleri sporun içinde tutmak"

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk, tenis turnuvasının geleneksel bir hâle geldiğine değinerek, "Bu turnuva, üniversite öğrencileri ve çalışanların yanı sıra kent halkı ile tenise gönül veren tüm sporseverlerin de katılım gösterdiği bir organizasyon olması bakımından önem taşıyor. Hatta turnuvaya sadece Eskişehir'den değil, çevre illerden de katılım gösteren sporcularımız oldu. 70'i aşkın sporcu katılım gösterdiği turnuva kapsamında 100'ün üzerinde müsabaka gerçekleştirildi. Bu tarz spor turnuvaları, insanın ruh ve beden sağlığını koruması bakımından önem taşıyor. Onun için bizim amacımız da sporseverleri sporun içinde tutmaktır" dedi.



"Anadolu Üniversitesi bana öncü oldu"

Kadınlar 35-45 yaş kategorisi şampiyonu Huriye Doğan, tenisin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "2009 yılından beri tenis oynuyorum ancak bu turnuvaya ilk kez katıldım ve şampiyon oldum. Tenisi, Anadolu Üniversitesi sayesinde öğrendim ve aynı zamanda da bu sevgime öncü oldu. " diye konuştu. Bu tarz turnuvaların kendilerini rakiplerine göre mukayese edebilme anlamında önemli olduğuna değinen Doğan, Anadolu Üniversitesinin bu tür turnuvaları fazlasıyla yapmasını ümit ettiğini dile getirdi.



"Bu turnuvada kazanan ve kaybeden yok"

Erkekler 45+ yaş kategorisi şampiyonu ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Nezih Orhon ise, "Anadolu Üniversitesinde, Atamızın bize bıraktığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın turnuvasını oynamak çok güzel bir şey. Bu turnuvada zaten kazanan ve kaybeden yok. Herkes burada dostça Cumhuriyet Bayramı'nın ve zaferin mutluluğunu sürüyor" diyerek, bu etkinliğin farklı yaş gruplarını bir araya getirmesi bakımından da önemli olduğunu ifade etti.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk tarafından kupaları takdim edildi.



Turnuvada derece elde eden isimler ise şu şekilde sıralandı;

"18-30 yaş kadın kategorisi; 1. Feyza Halis, 2.Funda Uyanık; 30-45 yaş kadın kategorisi 1. Huriye Doğan, 2. Özgür Kaptan; 18-30 yaş erkek kategorisi; 1. Emrah Baran, 2. Samet Çevikcan; 30-45 yaş erkek kategorisi; 1. Özgür Koçak, 2. M. Baki Çolakoğlu; 45+ yaş erkek kategorisi: 1. Nezih Orhon 2. Hasan Basri Keskin"