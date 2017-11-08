ATP Dünya Turu Finalleri'nde gruplar belirlendi
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde sezonun en iyi tenisçileri konumundaki Rafael Nadal ile Roger Federer'in gruplarındaki rakipler belli oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 12 Kasım Pazar günü başlayacak turnuvada, efsane tenisçiler Pete Sampras ve Boris Becker'in adlarının verildiği tek erkekler kategorisinde gruplar belirlendi.
"Pete Sampras" grubunda, dünya 1 numarası İspanyol Nadal'ın yanı sıra Avusturyalı Dominic Thiem, Bulgar Grigor Dimitrov ve Belçikalı David Goffin yer aldı.
"Boris Becker" grubunda ise dünya 2 numarası İsviçreli Federer'in rakipleri, Alman Alexander Zverev, Hırvat Marin Cilic ve ABD'li Jack Sock oldu.
Gruplarında ilk 2'ye kalan tenisçiler, yarı finalde birbiriyle çapraz eşleşecek.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:33
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Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 7
Yorum
Murat Atıf mı? Ya bırakın ahı gitmiş vahı kalmış adamları hedef şampiyonluksa daha büyük isimler lazım. He biz ilk 7'ye oynarız derseniz o başka.
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 25
Yorum
seyirciler olarak bizim görüşümüz neden alınmıyor parayı verip o kadar bilet alıyorum seyirci olarak esas bizim deediğimiz olacak yabancı sınırlaması istemiyoruz tembel yerlilere hayır
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
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