Nadal, Paris'te çeyrek finalde
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris Masters'ta çeyrek finale yükseldi.
2017 yılını zirvede tamamlamayı garantileyen 31 yaşındaki Nadal, son 16 turunda, dünya klasmanında 36. sırada yer alan Uruguaylı Pablo Cuevas ile karşılaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 2 saat 20 dakika süren mücadeleyi 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Nadal, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kariyerinde Paris Masters şampiyonluğu bulunmayan İspanyol sporcu, çeyrek finalde 25 yaşındaki Sırp Filip Krajinovic ile karşı karşıya gelecek.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Trabzonspor seri peşinde
Toplam 2
Yorum
DA SÖYLEYİP YAZACAĞIZ BU ALINAN MAÇLAR HENÜZ SENİN DEĞİL RIZA HOCAM. BUNLARI ALANLAR BELLİ. AMA SEN ÇALIŞKAN VE BAŞARILI BİR HOCASIN. SENİN DAMGAN OLDUĞUNDA ONU
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 4
Yorum
fenerin temposu düştü diye devreye gireceksin, maçı çığrından çıkaracaksın, tribünleri gereceksin, taraftar tepki gösterince auuuvv
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Florya’ya hibrit çim
Toplam 2
Yorum
aslan Antreman sahaları Floryadan Sarıyere taşınacak deniliyordu.. Öyleyse neden Floryaya yeni zemin yapılıyor?
Nadal, Paris'te çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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