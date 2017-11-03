 Nadal, Paris Masters'tan çekildi – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Nadal, Paris Masters'tan çekildi

    Nadal, Paris Masters'tan çekildi

    İspanyol tenisçi , Paris Masters'tan çekildi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert zemin turnuvasında çeyrek finale çıkan 31 yaşındaki Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekildiğini açıkladı.

    Bu yıl Fransa ve ABD Açık'ı kazanan ve grand slamlerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkaran İspanyol sporcu, ATP sıralamasında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantilemişti.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nadal, Paris Masters'tan çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.