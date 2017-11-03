Nadal, Paris Masters'tan çekildi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert zemin turnuvasında çeyrek finale çıkan 31 yaşındaki Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekildiğini açıkladı.

Bu yıl Fransa ve ABD Açık'ı kazanan ve grand slamlerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkaran İspanyol sporcu, ATP sıralamasında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantilemişti.