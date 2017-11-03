Nadal, Paris Masters'tan çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Paris Masters'tan çekildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert zemin turnuvasında çeyrek finale çıkan 31 yaşındaki Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekildiğini açıkladı.
Bu yıl Fransa ve ABD Açık'ı kazanan ve grand slamlerde şampiyonluk sayısını 16'ya çıkaran İspanyol sporcu, ATP sıralamasında 2017 yılını zirvede bitirmeyi garantilemişti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:33
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Onazi’den iyi haber
Toplam 1
Yorum
baksoy O takımda iken onu silip çöpe aranlar utansın ?
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 25
Yorum
VAR Çizgideki hakem Ali Palabıyık, yan hakem de Satman.. o 3 lünün aynı sahada hakemlik yapması terör eylemi sayılmalı...
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Şeffaflık...
Toplam 2
Yorum
baksoy Evet sayın ÇAKIR bütün kabahat onda ve ona güvenen yönetimde biri evine gitti diğerleri de bir an önce gider inşallah ?
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