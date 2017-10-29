 WTA’da finalin adı belli – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    WTA’da finalin adı belli

    WTA’da finalin adı belli
    WTA 'da yarı final maçlarını kazanan Wozniacki ve Williams finale kaldı. Wozniacki, 1 saat 56 dakikalık mücadelenin ardından Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenip finale kaldı. İkinci yarı finalde 37 yaşındaki Williams, Garcia'yı 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finalde Wozniacki'nin rakibi oldu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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