WTA’da finalin adı belli

WTA 'da yarı final maçlarını kazanan Wozniacki ve Williams finale kaldı. Wozniacki, 1 saat 56 dakikalık mücadelenin ardından Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenip finale kaldı. İkinci yarı finalde 37 yaşındaki Williams, Garcia'yı 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finalde Wozniacki'nin rakibi oldu.