Vitalia şampiyon oldu

Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda Rus Vitalia Diatchenko, teklerde şampiyonluğa ulaştı. TED Kulübü'ndeki turnuvanın tekler finalinde Rumen rakibi Cristian'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Rus Vitalia Diatchenko, şampiyon oldu.