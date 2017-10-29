 Vitalia şampiyon oldu – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Vitalia şampiyon oldu

    Vitalia şampiyon oldu
    Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda Rus Vitalia Diatchenko, teklerde şampiyonluğa ulaştı. TED Kulübü'ndeki turnuvanın tekler finalinde Rumen rakibi Cristian'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Rus Vitalia Diatchenko, şampiyon oldu.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:37
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