 WTA Finalleri – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    WTA Finalleri

    WTA Finalleri

    Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta Caroline Wozniacki ve Caroline Garcia yarı finale yükseldi.

    Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Kırmızı Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Fransız Caroline Garcia, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 0-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

    Diğer mücadelede ise Ukraynalı Elina Svitolina, dünya klasmanının 1 numarası Rumen Simona Halep'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

    Grup maçlarını ikişer galibiyetle tamamlayan Wozniacki ve Garcia adını yarı finale yazdırdı.

    Turnuvada yarın oynanacak yarı final maçlarında Karolina Pliskova-Caroline Wozniacki, Venus Williams-Caroline Garcia karşı karşıya gelecek.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:36
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