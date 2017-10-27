WTA Finalleri

Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Kırmızı Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Fransız Caroline Garcia, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 0-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Diğer mücadelede ise Ukraynalı Elina Svitolina, dünya klasmanının 1 numarası Rumen Simona Halep'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Grup maçlarını ikişer galibiyetle tamamlayan Wozniacki ve Garcia adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada yarın oynanacak yarı final maçlarında Karolina Pliskova-Caroline Wozniacki, Venus Williams-Caroline Garcia karşı karşıya gelecek.