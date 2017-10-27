WTA Finalleri
Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta Caroline Wozniacki ve Caroline Garcia yarı finale yükseldi.
Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Kırmızı Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Fransız Caroline Garcia, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 0-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.
Diğer mücadelede ise Ukraynalı Elina Svitolina, dünya klasmanının 1 numarası Rumen Simona Halep'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.
Grup maçlarını ikişer galibiyetle tamamlayan Wozniacki ve Garcia adını yarı finale yazdırdı.
Turnuvada yarın oynanacak yarı final maçlarında Karolina Pliskova-Caroline Wozniacki, Venus Williams-Caroline Garcia karşı karşıya gelecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:36
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İnatlarını kırın
Toplam 7
Yorum
Şahabettin Şu takım zırt pırt küme düşer, süper lige çıkan erciyessporla isim hakkı değiştirir.Ayrıca bizi geçen yıl 4-1 yendi.Çok gıcık bir takım.
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Beşiktaş, Alanya'da çıkış peşinde
Toplam 9
Yorum
cimboli arkadaş paralel evrenden gelme. orada 2 senedir fb,gs şampiyon oluyor.bjk averajla 2. oluyor
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N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Toplam 5
Yorum
uşaklı tsli hep diyorum muhammet beşire ndoye kadar şans verilse adam gibi forvetimiz olurdu şimdiye. çağırın çocuğu en azından ayağına geleni ıskalamaz
WTA Finalleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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