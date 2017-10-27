Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Şanlıurfa Tenis Dünyası inşaatı hızla yükseliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Şanlıurfa Tenis Dünyası inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 4.5 milyon liralık bütçesi olan Şanlıurfa Tenis Dünyası, bin 600 metrekarelik bir adet kapalı tenis sahası, 2 bin 195 metrekarelik 2 adet açık tenis sahası, 325 metrekarelik antrenman ve çalışma sahası, 310 metrekarelik çocuk oyun salonu, 3 bin metrelik koşu parkuru, iki kafeterya ve kütüphanesi ile toplamda 15 bin 460 metrelik bir alanı kapsıyor. Başkan Çiftçi, Tenis Dünyası inşaat alanında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Şanlıurfa'da gençlere yönelik spor alanları oluşturduklarını ve Tenis Dünyası Projesi ile Şanlıurfalı gençlerin tenisle tanışacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa için önemli, vizyonel, Şanlıurfa gençliğini heyecanlandıracak ve Şanlıurfa'yı bir odak şehir haline getirebilecek Tenis dünyası projesinin inşaat çalışması hızla yükseliyor. Tenis Oyun Dünyası, Şanlıurfalı gençlerimize tenisi sevdirecektir. Şanlıurfa Tenis dünyası projesi 2 kapalı, 5 açık olmak üzere 7 tenis kortundan oluşuyor. Yine aileler merkeze geldiklerinde gerek fitness, dinlenme, kafeterya hizmetleri ve kütüphane olarak rahat bir gün geçirebilecekleri şekilde planlandı. Bunlar şehrimizin niteliğini yüseltiyor. Şehri bir çekim merkezi haline getiriyor. Diğer büyükşehirlerde olan her proje Şanlıurfa'da da olacak. Büyükşehir kadroları olarak yolumuza devam ediyoruz. Şanlıurfa tenis oyun dünyası yüzde 75 gerçekleşme oranındadır. inşallah 2018 yılı Şanlıurfa için açılışlar yılı olacaktır. Bu güzel projelerde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.