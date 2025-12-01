CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Göz Göz geri döndü



Göztepe 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Antalyaspor’u 2-1 yendi. Göz Göz’ün gollerini Taha ve Juan attı. Ev sahibinin sayısı Veysel’den geldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50


Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada gole yaklaştı. Abdülkadir'in pasında Boli sert vurdu, kaleci Lis topu kornere çeldi. 39'da Safuri'nin serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 40'ta Safuri'nin serbest vuruşunda iyi yükselen Veysel topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı kırmızı-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İKINCI yarıda baskıyı artıran Göz Göz, 48'de Taha Kardeşler'in kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1. 52'de Cherni'nin ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan kafayı vurdu, konuk takım üstünlüğü yakaladı: 1-2. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İzmir ekibi müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 26'ya yükselten sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. Akdeniz temsilcisi ise 14 puanda kaldı.

BULUT İYİ BAŞLAMADI

Teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor'a ilaç olamadı. 50 yaşındaki teknik adamın yönetimindeki Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki son 6 maçında 4 mağlubiyet aldı. Erol Bulut kırmızı-beyazlı takımın başındaki tek galibiyetini 1-0'lık skorla Eyüpspor karşısında elde etti.

