Süper Lig'in 12. haftası nefesleri kesiyor! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'in 12. haftası nefesleri kesiyor! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu maçın ardından Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'deki zirve mücadelesi nefesleri keserken işte güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 21:09 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 21:12
Süper Lig'in 12. haftası nefesleri kesiyor! İşte güncel puan durumu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. İşte Fenerbahçe'nin mücadelesi devam ederken güncel puan durumu...

12. HAFTADA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray | 29 puan

2- Fenerbahçe | 28 puan

3- Trabzonspor | 25 puan

4- Göztepe | 22 puan

5- Samsunspor | 21 puan

6- Beşiktaş | 20 puan

7- Gaziantep FK | 19 puan

8- Corendon Alanyaspor | 15 puan

9- TÜMOSAN Konyaspor | 14 puan

10- ÇAYKUR Rizespor | 14 puan

11- Kocaelispor | 14 puan

12- RAMS Başakşehir | 13 puan

13- Hesap.com Antalyaspor | 13 puan

14- Gençlerbirliği | 11 puan

15- Kasımpaşa | 10 puan

16- İkas Eyüpspor | 9 puan

17- Zecorner Kayserispor | 9 puan

18- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 puan

