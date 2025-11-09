Süper Lig'in 12. haftası nefesleri kesiyor! İşte güncel puan durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kendi evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. İşte Fenerbahçe'nin mücadelesi devam ederken güncel puan durumu...

12. HAFTADA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray | 29 puan

2- Fenerbahçe | 28 puan

3- Trabzonspor | 25 puan

4- Göztepe | 22 puan

5- Samsunspor | 21 puan

6- Beşiktaş | 20 puan

7- Gaziantep FK | 19 puan

8- Corendon Alanyaspor | 15 puan

9- TÜMOSAN Konyaspor | 14 puan

10- ÇAYKUR Rizespor | 14 puan

11- Kocaelispor | 14 puan

12- RAMS Başakşehir | 13 puan

13- Hesap.com Antalyaspor | 13 puan

14- Gençlerbirliği | 11 puan

15- Kasımpaşa | 10 puan

16- İkas Eyüpspor | 9 puan

17- Zecorner Kayserispor | 9 puan

18- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 7 puan