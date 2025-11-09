Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde zor günler geçiren İstanbul ekibi, Onur Can Korkmaz yönetiminde sahaya çıktığı bu karşılaşmada sezonun ikinci galibiyetini alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise yeni bir başlangıcın heyecanı var. Konyaspor, göreve getirilen Çağdaş Atan ile ilk maçına çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanında kazanarak hem hocasına galibiyetle "merhaba" demeyi hem de nefes almak için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Fofana

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Utku Eriş, Calusic, Guilherme, Melih, Pedrinho, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut Nayir