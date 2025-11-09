Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Onur Can Korkmaz yönetiminde ilk galibiyetini almayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, ligin son sırasından bir an önce çıkmayı hedefliyor. Konyaspor'un başında ilk maçına çıkan Çağdaş Atan ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 14:25
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde zor günler geçiren İstanbul ekibi, Onur Can Korkmaz yönetiminde sahaya çıktığı bu karşılaşmada sezonun ikinci galibiyetini alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise yeni bir başlangıcın heyecanı var. Konyaspor, göreve getirilen Çağdaş Atan ile ilk maçına çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanında kazanarak hem hocasına galibiyetle "merhaba" demeyi hem de nefes almak için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-TÜMOSAN KONYASPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Kranevitter, Doh, Berkay Özcan, Serginho, Larsson, Fofana

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Utku Eriş, Calusic, Guilherme, Melih, Pedrinho, Bardhi, Ndao, Muleka, Umut Nayir

