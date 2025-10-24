Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda start alıyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor, galibiyet parolasıyla kozlarını paylaşıyor. Yeni sezonda umduğunu henüz bulamayan iki takımdan ev sahibi, oynadığı 9 maçta tek galibiyet elde edebildi. Antalyaspor'a karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından 3 puan ve -12 averajla ligin son sırasına yerleşen Karagümrük, puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Konuk ekip ise 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle henüz halibiyet yüzü göremedi. Siftahı deplasmanda yapmak isteyen Kayserispor, bu maçta hanesine 3 puan yazdırarak düşme hattından kurtulmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevıtter, Atakan, Berkay, Ahmet, Fofana, Larsson, Çağtay, Serginho, Anıl.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Arif, Abdulsamet, Bennasser, Furkan, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı saat 20.00'de başladı. Yasin Kol'un yönettiği maçta, Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mehmet Salih Mazlum yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.