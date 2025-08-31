Gaziantep Yılmaz

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligde puansız Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi ağırladı. Gol düellosuna sahne olan zevkli maçı Gaziantep ekibi 3-2 kazandı. Geçen hafta G.Birliği maçıyla takımın başına geçen ve 2-1'lik galibiyete imza atan Burak Yılmaz, eski takımına da acımadı. Güneydoğu temsilcisi 2'de 2 yaparken, 1 maçı eksik lacivert- beyazlılar ise 3'te sıfır çekti.

YILMAZ: 3 GOLÜ DE ÇALIŞTIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, attıkları 3 golü de antrenmanlarda çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, kadro planlamasıyla ilgili ise, "Yarın (bugün) bir oyuncu açıklayacağız. Bir de stoper takviyesi yapacağız" diye müjde verdi.