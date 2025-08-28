Biz bu turu geçeriz

Avrupa'daki temsilcilerimiz Samsunspor ve Başakşehir, bugün kritik rövanşlarda zafer arayacak. Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Yunanistan'dan Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor, 27 yıl sonra sahasındaki ilk Avrupa mücadelesine çıkacak. Kırmızı-Şimşekler, Atina'da öne geçtiği ilk maçta rakibine şanssız bir şekilde 2-1 yenildi. Temsilcimiz, Pana'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Samsunsporumuz'da sakatlıkları nedeniyle ilk maçta oynayamayan sağ kanat Musaba ve 10 numara Holse, takımla çalışmalara başladı ve Thomas Reis'ten görev bekleyecek.

BOZ BAYKUŞLAR ASLA PES ETMEZ

Başakşehirimiz de UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya lideri Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan temsilcimiz, Bulgaristan'dan C.More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Boz Baykuşlar, üçüncü eleme turunda ise Norveç'ten Viking'e (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı. 2 veya daha farklı skorla kazanırsak Konferans Ligi'ne adımızı yazdıracağız. Aksi sonuçta ise Avrupa'ya veda edeceğiz. Öte yandan ilk maçta sarı kart cezalısı durumuna düşen kalecimiz Muhammed Şengezer, bugün oynayamayacak.

'TARİHİMİZE DEVAM EDEBİLİRİZ'

Samsunspor hocası Thomas Reis, tarihi rövanş için taraftarlara seslendi: En önemli şey, Atina'daki sonucu olumlu bir sonuca çevirebileceğimize inanmamız. Bunu yapmak için takımımızdan çok iyi bir performans bekliyorum ama aynı zamanda sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Sizi stadyuma gelmeye, takıma destek olmaya davet ediyorum. Böylece iyi bir sonuç elde etme şansımız olur ve belki de bunu kutlayabilir, tarihimize devam edebiliriz.

19 MAYIS KAPALI GİŞE

Taraftarlarımız, 27 yıl sonra oynanacak ilk Avrupa mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Panathinaikos maçı için satışa çıkartılan 30 bin 548 biletin tamamı satıldı. Samsun'daki tarihi maç kapalı gişe oynanacak ve kırmızıbeyaz şölene sahne olacak.

27

5 Ağustos 1998'de eski 19 Mayıs Stadı'nda oynanan İntertoto Kupası Yarı Finali'nde W.Bremen maçı, Samsunspor'un son Avrupa maçı oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Emre, Ntcham, Dimata, Mouandilmadji

Panathinaikos: Dragowski, Touba, Brown, Calabria, Kiriakopoulos, Chirivella, Tete, Bakasetas, Cerin, Pellistri, Swiderski

ATAN: TÜRK HALKINI GURURLANDIRACAĞIZ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Deniz Türüç, Craiova maçı basın toplantısına katıldı. Atan, "Şu anda işin maddi kısmıyla ilgilenmiyoruz. Türk halkını gururlandırmak için buradayız. Lig etabına kalmak için son bir adımımız kaldı. O adım için buradayız" dedi. Zor bir maça çıkacaklarını belirten Türüç ise, "Bu tarz maçları hep iyi oynadık. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz ama kendi oyunumuzu oynarsak buradan galibiyetle döneriz" diye konuştu.

İKİ KEZ SON 16'YA KALDI

Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı. Turuncu-lacivertli ekibimiz, 2015-16'dan beri katıldığı Avrupa kupalarında; 2019-20'de Avrupa Ligi'nde, 2022-23'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

68

Başakşehir, Craiova ile Avrupa kupalarında 68. sınavına çıkacak. 67 maçta 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldı

MUHTEMEL 11'LER

U. Craiova: Isenko, Baluta, Bancu, Badelj, Romanchuk, Screciu, Mora, Cicaldau, Al Hawlawi, Baiaram, Silva

Başakşehir: Volkan, Opoku, Onur, Operi, Ba, Berat, Crespo, Brnic, Deniz, Da Costa, Shomurodov