Jackson Muleka Konyaspor’da

Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'dan ayrılmaya hazırlanan Beşiktaşlı eski golcü Jackson Muleka, Konyaspor yolunda. Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak haftayı zirvede tamamlamayı başaran Anadolu Kartalı'nın 25 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Muleka, Beşiktaş'tan transfer olduğu Al-Kholood'da 30 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
