CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Jackson Muleka Konyaspor’da

Jackson Muleka Konyaspor’da

Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'dan ayrılmaya hazırlanan Beşiktaşlı eski golcü Jackson Muleka, Konyaspor yolunda.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jackson Muleka Konyaspor’da

Suudi Arabistan ekibi Al Kholood'dan ayrılmaya hazırlanan Beşiktaşlı eski golcü Jackson Muleka, Konyaspor yolunda. Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak haftayı zirvede tamamlamayı başaran Anadolu Kartalı'nın 25 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetle 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Muleka, Beşiktaş'tan transfer olduğu Al-Kholood'da 30 karşılaşmada 7 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

G.Saray'dan orta saha hamlesi!
Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
DİĞER
Futbolculara takılmış en ilginç lakaplar ortaya çıktı! Türk yıldızlar şaşırttı...
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19