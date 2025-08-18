CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zirve Konya'nın

Zirve Konya'nın

Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK’yı 3-0 yendi. Liderliğe yükselen ev sahibi takımın gollerini Ndao, Aleksic ve Andzouan kaydetti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Zirve Konya'nın

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yeşil-beyazlılar atak bir futbol ortaya koydu. 6. dakikada Guilherme'nin kornerinde Jevtovic kafayı vurdu top az farkla dışarı gitti. 18'de Adil Demirbağ'ın asistinde Ndao'nun ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. Ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

TEK KALE OYNADILAR

İkinci devrede de oyunu domine eden taraf yeşil-beyazlı takımdı. 49'da bu kez Daniel Aleksic sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 82'de savunmanın arkasına sarkan Andzouana sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru tabelaya yazdı: 3-0. Üst üste 2. galibiyetini alan yeşil-beyazlı takım haftayı lider tamamladı. Geçen hafta Galatasaray'a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip 2. haftayı da puansız kapadı.

Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao tarihe adını yazdırdı. Gaziantep FK karşılaşmasında ağları havalandıran 28 yaşındaki Senegalli futbolcu, yeşil-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki 1000. golünü kaydetti. Konyaspor Süper Lig'de bu barajı aşan 14. takım oldu.

