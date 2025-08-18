Zirve Konya'nın

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında yeşil-beyazlılar atak bir futbol ortaya koydu. 6. dakikada Guilherme'nin kornerinde Jevtovic kafayı vurdu top az farkla dışarı gitti. 18'de Adil Demirbağ'ın asistinde Ndao'nun ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. Ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

TEK KALE OYNADILAR

İkinci devrede de oyunu domine eden taraf yeşil-beyazlı takımdı. 49'da bu kez Daniel Aleksic sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 82'de savunmanın arkasına sarkan Andzouana sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru tabelaya yazdı: 3-0. Üst üste 2. galibiyetini alan yeşil-beyazlı takım haftayı lider tamamladı. Geçen hafta Galatasaray'a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip 2. haftayı da puansız kapadı.

Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao tarihe adını yazdırdı. Gaziantep FK karşılaşmasında ağları havalandıran 28 yaşındaki Senegalli futbolcu, yeşil-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki 1000. golünü kaydetti. Konyaspor Süper Lig'de bu barajı aşan 14. takım oldu.