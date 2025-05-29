Juan müjdesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bonservisi Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'da bulunan Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi. Göz-Göz'le toplamda 2 senelik kontrat yapan 22 yaşındaki genç santrforun, yeni sezonda da takımda olması teknik ekibin elini çok rahatlattı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan sambacının tamamen iyileştiği ancak sezonun son karşılaşması olan Kasımpaşa maçında yeni sezon için riske edilmeyebileceği bildirildi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 28 maçta boy gösteren Juan, 8 gol atıp 4 de asist katkısı sağladı.