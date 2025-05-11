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Haberler Süper Lig Kasımpaşa çok rahat

Kasımpaşa çok rahat

Burak Yılmaz’lı Kasımpaşa deplasmanda Arda Turan’lı Eyüpspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Kasımpaşa çok rahat

Süper Lig'in 35. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip 3-0 galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 38 ve 65. dakikalarda Nuno Da Costa, 90+1'de Can Keleş kaydetti.

EYÜP YİNE KAYIP

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Süper Lig'de bir hafta aranın ardından kazandı. Eyüpspor, ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 46 puana yükseldi. Eyüpspor, 50 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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