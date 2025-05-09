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Haberler Süper Lig MHK'dan yabancı var açıklaması! "35. haftadan itibaren..."

MHK'dan yabancı var açıklaması! "35. haftadan itibaren..."

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yabancı VAR uygulamasındaki düzenlemeleri duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 21:07 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 21:12
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MHK'dan yabancı var açıklaması! "35. haftadan itibaren..."

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yabancı VAR uygulamasındaki düzenlemeleri duyurdu. MHK, 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemlerinin ve VAR kadrosunun da müsabakalarda VAR olarak görevlendirilebileceğini açıkladı.

İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI

"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

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