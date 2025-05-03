CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Kümeye düşmesi kesinleşen bordo-beyazlı ekip, taraftarı önünde prestij mücadelesine çıkıyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Başakşehir ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 18:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mersin'de oynanan mücadeleyi Ali Yılmaz yönetiyor.

ZORLU KARŞILAŞMAYI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

MAÇIN 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Abdulkadir, Görkem, Boutobba, Bamgboye, Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Deniz, Piatek

HATAYSPOR İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 12 mücadeleyi de turuncu-lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Buruk'tan hakem açıklaması!
Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
DİĞER
Can Borcu'nda aşkın yolundan dönmüyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
F.Bahçe'de Maximin şoku!
Rize'den kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray tribünleri Filistin’i yine unutmadı! G.Saray tribünleri Filistin’i yine unutmadı! 18:26
Rize'den kritik 3 puan! Rize'den kritik 3 puan! 18:00
Alanya'dan beraberlik çıktı! Alanya'dan beraberlik çıktı! 17:53
G.Saray'ın 11'i açıklandı! G.Saray'ın 11'i açıklandı! 17:36
Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi! Sarıyer 20 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi! 17:29
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazır Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazır 17:25
Daha Eski
Altay galibiyetle veda etti Altay galibiyetle veda etti 17:23
Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi! Serik Belediyespor 1. Lig'e yükseldi! 17:19
G.Saray-Sivasspor maçı detayları! G.Saray-Sivasspor maçı detayları! 17:11
Atletico Madrid takıldı! Atletico Madrid takıldı! 17:01
Hull City kümede kaldı! Hull City kümede kaldı! 16:35
Tielemans attı! Aston Villa kazandı Tielemans attı! Aston Villa kazandı 16:31