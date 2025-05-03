Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mersin'de oynanan mücadeleyi Ali Yılmaz yönetiyor.

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MAÇIN 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Abdulkadir, Görkem, Boutobba, Bamgboye, Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Deniz, Piatek

HATAYSPOR İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 12 mücadeleyi de turuncu-lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.