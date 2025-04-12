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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK 0-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sipay Bodrum FK 0-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 21:12
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Sipay Bodrum FK 0-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig 31'inci hafta mücadelesinde Bodrum FK sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Bodrum FK gol denemelerinde başarısız oldu. Karşılaşmanın 35'inci dakikasından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur etkili olurken oyunun temposu düştü. Her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken ilk yarı golsüz berabere sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol olmazken maç golsüz berabere bitti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip puanını 34'e, Antalyaspor da 40'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasında Bardhi'nin sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada Antalyaspor atağında Soner'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45+3'üncü dakikada Samudio'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, topla buluşan Streek'in ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda Sousa topa sahip oldu.

58'inci dakikada ceza sahası içinde Celustka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinden sonra gol geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç başladığı gibi sona erdi.

Ligin 32. haftasında Sipay Bodrum FK, zorlu Galatasaray deplasmanında puan arayacak. Onvo Antalyaspor ise bu haftayı bay geçerek dinlenecek.

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