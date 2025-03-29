Net Global Sivasspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Yiğidolar, bir an önce potadan çıkmanın yollarını arıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur, Samuel, Charisis, Efkan, Rodrigues, Bekir Turaç, Rey Manaj.

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, Bünyamin, Maestro, İzzet, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Salih.

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NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor ile Adana Demirspor 32. defa rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sinde Yiğidolar üstün tamamlarken, 12 mücadeleyi de Mavi Şimşekler kazanmasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.