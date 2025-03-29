  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Net Global Sivasspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 13:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Yiğidolar, bir an önce potadan çıkmanın yollarını arıyor. Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 27 maçta 7 galibiyet alan kırmızı-beyazlılar, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

Eksi 2 puanla ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Tolga, Uğur, Samuel, Charisis, Efkan, Rodrigues, Bekir Turaç, Rey Manaj.

Adana Demirspor: Vedat, Burhan, Tolga, Arda, Bünyamin, Maestro, İzzet, Tayfun, Ozan, Ali Yavuz, Salih.

ZORLU KARŞILAŞMAYI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

NET GLOBAL SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor ile Adana Demirspor 32. defa rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sinde Yiğidolar üstün tamamlarken, 12 mücadeleyi de Mavi Şimşekler kazanmasını bildi. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

G.Saray'dan Çalhanoğlu operasyonu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu
Başkan Erdoğan, "Mandacı arıyor" demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
Talisca'nın pozisyonunda penaltı kararı doğru mu?
İşte Beşiktaş-G.Saray derbisinin 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan Errick McCollum açıklaması! F.Bahçe Beko'dan Errick McCollum açıklaması! 13:18
Bayern Münih-St. Pauli maçı hangi kanalda? Bayern Münih-St. Pauli maçı hangi kanalda? 13:17
Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı 13:15
Millilerin ABD maçınının misafir tribün biletleri satışa çıktı Millilerin ABD maçınının misafir tribün biletleri satışa çıktı 13:13
Real Sociedad-Real Valladolid maçı ne zaman? Real Sociedad-Real Valladolid maçı ne zaman? 12:56
Skriniar'a talip çıktı! Skriniar'a talip çıktı! 12:52
Daha Eski
CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman? CANLI İZLE | Fulham-Crystal Palace çeyrek final maçı ne zaman? 12:42
Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 12:17
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:10
Net Global Sivasspor - A. Demirspor | CANLI Net Global Sivasspor - A. Demirspor | CANLI 12:10
G.Saray'dan Çalhanoğlu operasyonu! G.Saray'dan Çalhanoğlu operasyonu! 11:58
Dev derbinin VAR'ı belli oldu! Dev derbinin VAR'ı belli oldu! 11:58