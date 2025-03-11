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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 16:25 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 16:26
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama ile Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlayacağı tarih belli oldu.

Yeni sezon; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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