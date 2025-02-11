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Haberler Süper Lig Rize'yi seviyorum

Rize'yi seviyorum

Yeşil-mavili takıma altı aylık imza atan Abdülkadir Ömür, “Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, sevdiğim bir şehir” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Rize'yi seviyorum

Çaykur Rizespor'un, Hull City ile anlaşmasının ardından Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Ömür, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek. Ömür, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim" ifadesini kullandı.

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