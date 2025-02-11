Rize'yi seviyorum

Çaykur Rizespor'un, Hull City ile anlaşmasının ardından Rize'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Ömür, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 7 numaralı formayı giyecek. Ömür, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çekmeye çalışan bir ekip. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim" ifadesini kullandı.