Paşa 5 attı

Süper Lig'de haftanın en heyecanlı maçlarından birisi Adana'da yaşandı. Tam 8 golün olduğu mücadelede gülen taraf konuk Kasımpaşa oldu. 13'te Tolga ile öne geçen taraf Adana Demir oldu. Kasımpaşa'nın yanıtı 16'da Fall ile gelirken, ev sahibi ekip 57'de Alioui ile yeniden öne geçti. 73'de Hajradinovic'in penaltısı ile maça bir kez daha denge gelirken, 75'te Aytaç konuk ekibi ilk kez öne geçirdi. 79'da Can Keleş farkı açarken, 82'de Fall, kendisinin ikinci takımının ise 5. golünü attı. Son sözü ise 89'da Aimbetov söyledi.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINI KAZANDI

Kasımpaşa Teknik direktörü Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıktı. Sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılan Yılmaz, açılışı 3 puanla yapmış oldu. Kasımpaşa ayrıca ligde oynadığı son 2 maçta rakip filelere toplamda 10 gol bırakmış oldu.