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Haberler Süper Lig Göztepe düşüşte

Göztepe düşüşte

Göztepe, evinde Corendon Alanyaspor’a 1-0 boyun eğdi. 2 golü VAR’dan dönen sarı-kırmızılılar maçta sayısız gol fırsatından yararlanamadı ve bir de penaltı kaçırdı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Göztepe düşüşte

Göztepe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Göztepe'de Juan, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi. Bu sonuçla Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, son olarak 1. Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaeliespor'a karşı sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Göztepe ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları damga vurdu. Karşılaşmada VAR müdahalelerinin ardından 3 kez karar değiştirdi. Süper Lig'de 97 gün sonra görev alan Arda Kardeşler, 44 ve 59. dakikalarda Göztepe lehine penaltı verdiği pozisyonlarda VAR uyarısının ardından pozisyonları ekranda izledi ve penaltı kararlarını iptal etti. Kardeşler, 66. dakikada ise Heliton'un attığı golü VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle iptal etti.

BÜYÜK COŞKU

Göztepe taraftarları, Alanyaspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Gürsel Aksel Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran 12. adam, marşlar ve besteler ile büyük coşku yaşattı.

HAK ETMEDİK

Göztepe'nin hocası Stanimir Stoilov, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik ama istediğimiz futbolu bazı bölümlerde sahaya yansıtamadık" ifadesini kullandı. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise transfere ihtiyacımız var" dedi.

ERTUĞRUL, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Corendon Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Göztepe ile oynadıkları mücadelede gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

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