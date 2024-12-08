Eyüpspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Bu sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor ve Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Tayfur, Caner, Melih, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.
Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.
Eyüpspor - Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor-Samsunspor maçı 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.