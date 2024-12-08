  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Eyüpspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Eyüpspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Eyüpspor - Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor - Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Bu sezonun flaş ekiplerinden Eyüpspor ve Samsunspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Tayfur, Caner, Melih, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.

Samsunspor: Okan, Satka, van Drongelen, Zeki, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

Eyüpspor - Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Samsunspor maçı 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Derbide gözler onun üzerindeydi!
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! İspanyol basını bomba haberi duyurdu...
CANLI | Suriye Milli Ordusu'nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başladı
Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber!
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber! Beşiktaş'a Immobile'den kötü haber! 14:12
Sivasspor - Galatasaray maçı yayın bilgileri! Sivasspor - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 13:45
Derbide gözler onun üzerindeydi! Derbide gözler onun üzerindeydi! 13:21
Transferde Szymanski bombası! Derbide izlediler Transferde Szymanski bombası! Derbide izlediler 13:05
F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! 12:55
Eyüpspor - Samsunspor | CANLI Eyüpspor - Samsunspor | CANLI 12:55
Daha Eski
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 12:39
Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Sivasspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:33
Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor! Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor! 12:26
G.Saray ve Roma'dan transfer kapışması G.Saray ve Roma'dan transfer kapışması 12:02
Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! 11:33
Monza - Udinese maçı ne zaman? Monza - Udinese maçı ne zaman? 11:17