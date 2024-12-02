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Haberler Süper Lig HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise araştırmalara başladı. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:50
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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda?

Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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