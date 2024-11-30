RAMS Başakşehir 4-1 Göztepe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, kendi sahasında Göztepe'yi misafir etti. 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayan mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı.

RAMS Başakşehir'in ilk 11'inde Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Davidson ve Piatek yer aldı.

Göztepe ise Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Victor, Matsuki, Dennis, Juan ve Romulo ile karşılaşmaya başladı.

RAMS Başakşehir'in 4-1 galip geldiği maçta Piatek 2 gol 1 asistle oynarken Deniz Türüç ise karşılaşmada 1 gol 2 asistlik bir performansa imza attı. Başakşehir'in diğer golü ise Davidson'dan geldi.

Göztepe'nin tek golü Başakşehirli Lima'nın kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Piatek'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde Kemen röveşata denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Crespo'nun vurduğu top savunmadan döndü. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Davidson kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Piatek, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

29. dakikada Kemen'in ceza yayının sağından sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Matsuki'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

37. dakikada RAMS Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla ceza sahasına kadar giren Piatek, pasını sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Bu oyuncu istediği gibi vuramasa da yerden seken top kaleci Lis'in üzerinden ağlara gitti: 3-0.

43. dakikada ev sahibi takım bir kez daha fileleri havalandırdı. Deniz'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Piatek, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti: 4-0.

58. dakikada ceza sahası sol çaprazdaki Piatek'in yerden şutunda, kaleci Lis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

73. dakikada Tijanic'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 6'sı ligde 4'ü UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam10 maç süren galibiyet özlemine Göztepe karşısında son vermiş oldu. Resmi maçlardaki son galibiyetini 27 Eylül'de deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek alan İstanbul ekibi, 64 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Bu mücadele sonrasında RAMS Başakşehir 19 puana yükselirken, Göztepe 21 puanda kaldı.

PİATEK, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVENİN ORTAĞI OLDU

RAMS Başakşehir'in Polonyalı hücum oyuncusu Krzysztof Piatek, Göztepe'ye attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Piatek, gol krallığı yarışında 8 golle ilk sırada bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza'yı yakaladı.

PATRYK SZYSZ, 576 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Başakşehir'in Polonyalı kanat oyuncusu Patryk Szysz, 576 gün sonra sahalara döndü.

Turuncu-lacivertli formayla son maçına 4 Mayıs 2023'te MKE Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında çıkan Szysz, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl 6 ay 27 gün sonra takımdaki yerini aldı.