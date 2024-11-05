Trendyol Süper Lig'de 11. hafta sona erdi. 11. haftayı BAY geçen Galatasaray, 28 puanla lider tamamladı.

Haftanın sona ermesinin ardından Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

İşte Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları:

İLK PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Atilla Hocam geliyorum."

VAR: Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."

HAKEM: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."

VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."

HAKEM: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."

İKİNCİ PENALTI POZİSYONU

Trabzonspor'un Simon Banza ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları:

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."

HAKEM: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."

HAKEM: "Benim için yeterli. Temas noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."

VAR: "Anlaşıldı."