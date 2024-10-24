  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

TFF, hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 19:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

''Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz.''

Celje - Başakşehir | CANLI İZLE
Temsilcilerimize tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Emre Belözoğlu Süper Lig’e geri dönüyor! Sürpriz takımı duyurdular...
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ManU 11'i
Gio'dan Semih kararı! İşte Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maça siyah bantla çıkacak F.Bahçe maça siyah bantla çıkacak 19:41
TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı 19:38
Reis: Türkiye'de öne geçen takımlar... Reis: Türkiye'de öne geçen takımlar... 18:15
Sow: Manchester United'a attığım gol... Sow: Manchester United'a attığım gol... 17:14
Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..." Mourinho ile ilgili şoke eden sözler! "Soyunma odasında..." 16:43
Cedi Osman'dan Fenerbahçe maçı sözleri! Cedi Osman'dan Fenerbahçe maçı sözleri! 16:21
Daha Eski
Temsilcilerimize tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller Temsilcilerimize tur için kaç puan gerekiyor? İşte tüm ihtimaller 15:53
Lyon'da flaş Zaha gelişmesi! Beşiktaş maçında... Lyon'da flaş Zaha gelişmesi! Beşiktaş maçında... 15:51
Amrabat'tan transfer itirafı! Mourinho ve Manchester United... Amrabat'tan transfer itirafı! Mourinho ve Manchester United... 15:29
Irkçı saldırı kararı! Vinicius... Irkçı saldırı kararı! Vinicius... 15:22
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı detayları! Beşiktaş Avrupa Ligi maçı detayları! 14:56
Fenerbahçe - ManU maçı saat kaçta? Fenerbahçe - ManU maçı saat kaçta? 14:49