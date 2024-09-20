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Haberler Süper Lig

Hatayspor - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Hatayspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Mersin Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Hatayspor - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 20:02
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Hatayspor - Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6.haftanın açılış maçında Hatayspor sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor.

HATAYSPOR - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Rivas, Görkem, Diack, Fernandes, Aboubakar

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Arlind, Ali, Cenk, Musah, Ahmet Aslan, Seferi, Gökdeniz, Dimitrov, Puşcaş

Hatayspor - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Bodrum FK maçı 20 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TOD
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