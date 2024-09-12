Gökhan Bodrum'da

Transfer döneminin son günlerinde Romanya'da Cluj forması giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı. Kariyerinde Ankaraspor ve Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Çaykur Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ile her konuda anlaşma sağlandı. Milli kaleci Çaykur Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli arada kadrosunu güçlendirdi.
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