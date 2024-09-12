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Haberler Süper Lig

Gökhan Bodrum'da

Milli arada transfer çalışmalarını hızlandıran Bodrum FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan’la da anlaşmaya vardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Gökhan Bodrum'da

Transfer döneminin son günlerinde Romanya'da Cluj forması giyen 30 yaşındaki Arnavut stoper Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum FK, Çaykur Rizespor'dan ayrılan kaleci Gökhan Akkan ile de anlaştı. Kariyerinde Ankaraspor ve Ankaragücü'nde oynayan, bu sezon Çaykur Rize'de 4 maçta kaleyi koruyan 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi ile her konuda anlaşma sağlandı. Milli kaleci Çaykur Rizespor'dan alacaklarına karşılık serbest kalırken, transferde atağa kalkan Bodrum FK milli arada kadrosunu güçlendirdi.

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