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Haberler Süper Lig

Büyük final

Bordo beyazlılar, 13 Eylül’den önce önemli yıldızları kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig ekibi, Fenerbahçe’den Emre Mor ve Serdar Aziz ile Trabzonspor’dan Enis Bardhi’yi takip ediyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Büyük final

Hatayspor, transfer döneminin son günlerinde adeta hızına hız kattı. Forvette Vincent Aboubakar ve savunmada Francisco Calvo gibi deneyimli isimlere imza attıran bordo beyazlılar, yeni yıldızlara yöneldi. 13 Eylül tarihinde bitecek transfer dönemi öncesi mesaisini artıran Süper Lig temsilcisi, 3 önemli ismi daha renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Emre Mor ile Trabzonspor'dan Enis Bardhi bu kapsamda öne çıkan oyuncular oldu.

RIZA ÇALIMBAY BEKLİYOR

Enis Bardhi konusunda olumlu adımları henüz atamayan Hatayspor, Emre Mor ve Serdar Aziz için nabız yokluyor. Teknik direktörlük görevine yeni başlayan Rıza Çalımbay da iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını yakından takip ediyor. Serdar Aziz ve Emre Mor'u özellikle isteyen Çalımbay, kadro planlamasında bu iki ismi önemli görüyor. Emre Mor'u hücumda Aboubakar'la beraber kullanmayı amaçlayan tecrübeli teknik direktör, transfer görüşmelerin neticelenmesini bekliyor.

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