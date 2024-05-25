Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:10
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EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Sivas'ta oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EMS YAPI SİVASSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj

Mondihome Kayserispor: Onurcan, Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Mehmet Eray, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Mane, Bahoken

EMS YAPI SİVASSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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