EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Sivas'ta oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EMS YAPI SİVASSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Paluli, Mehmet Albayrak, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj
Mondihome Kayserispor: Onurcan, Attamah, Jeanvier, Arif, Carole, Mehmet Eray, Kartal, Boa Morte, Bourabia, Mane, Bahoken
EMS YAPI SİVASSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - Mondihome Kayserispor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.