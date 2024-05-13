Haberler Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı

Son dakika haberi: TFF, Süper Lig'in 37. haftasının maç programını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

G.Saray'a derbi öncesi müjde!
Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray'ın golü sonrası...
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklanıyor
G.Saray'dan F.Bahçelileri kızdıracak transfer!
Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Di Maria bombası patlıyor! Transfer...
G.Saray'a derbi öncesi müjde!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Di Maria bombası patlıyor! Transfer... Di Maria bombası patlıyor! Transfer... 09:47
Derbi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı! Derbi ne zaman oynanacak? TFF maç programını açıkladı! 09:34
G.Saray'a derbi öncesi müjde! G.Saray'a derbi öncesi müjde! 09:26
Fırtına'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan'ın yeni takımı Fırtına'da sürpriz ayrılık! İşte Uğurcan'ın yeni takımı 09:13
Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk yorumu! 09:00
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Mayıs 07:34
Daha Eski
Derbiye eksiksiz gidecek Derbiye eksiksiz gidecek 00:52
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:21
Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" Yıldız isme büyük övgü! "Tam bir gol sihirbazı" 00:21
PSG evinde mağlup PSG evinde mağlup 00:16
Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" Flaş Beşiktaş yorumu! "Antrenman havasında oynuyor" 00:07
Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" Flaş F.Bahçe sözleri! "Sezon boyu çok yanlışlar yapıldı" 23:56