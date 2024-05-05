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Gaziantep FK 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 21:11
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Gaziantep FK 1-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Gaziantep FK'nın golü 11. dakikada Papy Djilobodji'den gelirken, Hatayspor'un golünü 15. dakikada Guy Kilama kaydetti.

87'DE PENALTI KAÇTI!

Ev sahibi ekipte Draguş, 87. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Hatayspor puanını 34'e yükseltti.

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