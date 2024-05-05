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Başakşehir Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 15:52
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Başakşehir Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhamed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Deniz, Pelkas, Ömer Ali, Davidson, Figueiredo.

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Porozo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Ngoy, Da Costa.

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