Başakşehir Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'de 35. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ Başakşehir: Muhamed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Deniz, Pelkas, Ömer Ali, Davidson, Figueiredo.
Başakşehir: Muhamed, Duarte, Opoku, Ba, Dubois, Onur, Deniz, Pelkas, Ömer Ali, Davidson, Figueiredo.
Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Porozo, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Oğulcan, Ngoy, Da Costa.
ASpor CANLI YAYIN