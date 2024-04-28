Başakşehir'den Avrupa aşkına!

Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5'te Piatek ve 69'da Kemen kaydetti. 73'te Dadashov'un golüyle umutlanan Hatayspor, umutlanmasını sağlayacak ikinci golü bulamadı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve ligde 4. sıraya yükseldi. Hatayspor, 33 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.