Süper Lig panorama

Teknik Direktörü Bülent Uygun, kalan maçları kazanarak Avrupa'yı hedeflediklerini söyledi. Bu haftaki rakipleri Konyaspor'un ligde bulunduğu konumu hak etmediğini belirten Bülent Uygun, "Lige renk katacak Sakarya, Kocaeli, Erzurum gibi çok güzel şehir takımlarımız var. Onların da bir an önce düşenlerle beraber tekrar Süper Lig'e gelmesini istiyoruz" dedi.

İMKANSIZI BAŞARACAĞIZ

Avrupa şanslarının yüksek olduğunu vurgulayan Uygun, "Özellikle evimizdeki maçları kazandığımızda ve deplasmandan da puanlarla döndüğümüzde bu zorlu süreci başarmış olacağız. Ekonomik anlamda bütçesi diğerlerine göre düşük bir takımız, yaş ortalamasına da baktığımızda futbolcu kardeşlerim imkansızı başarmış olacak. O yüzden onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MORUTAN'IN AŞİLİ KOPTU

Ankaragücü'nün Beşiktaş'la Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında sakatlanan Morutan'dan kötü haber geldi. Rumen futbolcunun aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Morutan'ın en az 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

KARİMİ SEZONU KAPATTI

Kayserispor'un İranlı futbolcusu Ali Karimi sezonu kapattı. 30 yaşındaki orta saha, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu ve sezonun kalan haftalarında oynayamayacak. Milli futbolcu, bu sezon 28 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağladı.

GAZİANTEP'TE HEDEF 5'TE 5

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kasımpaşa galibiyetiyle nefes aldıklarını, kalan maçları da kazanıp ligde kalacaklarını iddia etti. İnan, "Son 5 maç var, biz 15 puanın hepsine talibiz. Alabildiğimiz kadar çok puan almak istiyoruz" diye konuştu.

SHELVEY'DEN KÖTÜ HABER

Rizespor'un İngiliz yıldızı Shelvey'den kötü haber geldi. Asbaşkan ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, Başakşehir maçı öncesindeki son antrenmanda sakatlanan Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

ANKARAGÜCÜ FİNALE ÇIKACAK

Ankaragücü yöneticisi Hüseyin Aytekin, Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadıklarını ve rövanşta turu geçeceklerine inandığını söyledi. Aytekin, "Geçen sene yarı finalde elendiğimiz Türkiye Kupası'nda, bu sezon finali istiyoruz. İstanbul'a mutlak kazanmak için gideceğiz" diye iddialı konuştu.