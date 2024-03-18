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SON DAKİKA: Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. İşte tartışmalı pozisyonlardaki diyaloglar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 20:13 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 20:54
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SON DAKİKA: Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Tartışmalı pozisyonlarda hekemler arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

Beşiktaş - Antalyaspor | Antalyaspor'un kazandığı penaltı

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

Beşiktaş - Antalyaspor | Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."

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