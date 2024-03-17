Haberler Süper Lig Rizespor - Gaziantep FK maçı | CANLI İZLE

Rizespor - Gaziantep FK maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 14:00
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Rizespor - Gaziantep FK maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Akintola, Minchev

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Monteiro, Maxim, Ogün, M'Bakata, Mustafa, Dragus

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