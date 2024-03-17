Rizespor - Gaziantep FK maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Rizespor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rizespor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ Çaykur Rizespor:
Çaykur Rizespor:Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Sauer, Olawoyin, Akintola, Minchev
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Monteiro, Maxim, Ogün, M'Bakata, Mustafa, Dragus