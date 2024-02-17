Bitexen Antalyaspor İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligde 26. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Antalya'da oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Saric, Buksa, Güray, Safuri, Kaluzinski, Streek, Bytyqı, Veysel

İstanbulspor: Alp Arda, Coly, Simon Deli, Mehmet, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Vefa Temel, Kenio, Mendy, Emir Kaan

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.