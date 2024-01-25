Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Fofana, Ercan Kara.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kartal, Boa Morte, Mane, Ramazan, Cardoso.
SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Kayserispor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.