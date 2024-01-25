Haberler Süper Lig Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geliyor.

Markus Gisdol yönetimindeki Karadeniz ekibi taraftarı önünde galip gelerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor deplasmandan puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Yılport Samsunspor - Mondihome Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Taylan, Holse, Tait, Emre Kılınç, Fofana, Ercan Kara.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah, Kartal, Boa Morte, Mane, Ramazan, Cardoso.

SAMSUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Kayserispor maçı 25 Ocak Perşembe günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu? Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Ana gündem terörle mücadele
Rıdvan transferinde müjdeli haber!
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zaha için bin pişman oldular!
Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor!
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG genç yıldızı resmen duyurdu! PSG genç yıldızı resmen duyurdu! 16:43
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! 16:31
Zaha için bin pişman oldular! Zaha için bin pişman oldular! 16:26
M. City 18'lik yıldızı kadrosuna kattı! M. City 18'lik yıldızı kadrosuna kattı! 16:22
G.Saray Arsenal'in yıldızını kiralayacak! G.Saray Arsenal'in yıldızını kiralayacak! 14:53
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı 15:06
Daha Eski
Montella'dan Başakşehir'e ziyaret Montella'dan Başakşehir'e ziyaret 15:09
Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu! Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı oldu! 15:23
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 15:32
F.Bahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı 15:35
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu! 15:50
Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! Santos Beşiktaş'a gözdesini getiriyor! 16:18