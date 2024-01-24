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Samsunspor'da Mickael Tırpan ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Mickael Tırpan ile yollar ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 18:05 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 18:06
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Samsunspor'da Mickael Tırpan ile yollar ayrıldı

Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan futbolcumuz Mickael Tırpan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden ayrılan futbolcumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

TIRPAN'DAN VEDA MESAJI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tırpan, "Kısa ama yoğun bir dönemdi. Bu güzel şehirde oynadığım için gurur duyuyorum. Ancak ailemle aramdaki mesafe çok zorlaştı ve bu yüzden onlara geri dönmeye karar verdim. Takım arkadaşlarıma ve personelimize başarılar diliyorum. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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