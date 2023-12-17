Halil Umut Meler’den Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür

Ankaragücü-Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, yazılı bir açıklama yaptı ve saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. "Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımı ve neticesinde olayın sorumlularının/ faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum" diyen Meler, "Yaşanılan bu süreçte yanımda olarak her an desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.