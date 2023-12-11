TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar geldi.

Meler'e yapılanları çok sert bir şekilde kınayan Büyükekşi, Türkiye'de tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

İşte o sözler...

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır."

"TÜM MAÇLARI SÜRESİZ OLARAK ERTELEDİK"

"Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Önümüzdeki günlerde liglerin durumuyla ilgili açıklama yapacağız. Tekrar toplanacağız."

"YETER ARTIK YETER!"

"Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

"Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli."

"ALACAĞIMIZ KARARLAR İÇİN DESTEKLEDİLER"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aradı. Toplantıda olduğumuzu söyledik, başarılar dilediler. Alacağımız kararlar için bizi desteklediklerini söylediler. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve bazı başkanlar aradı."

"KURULLARIMIZ GEREKEN CEZAYI VERECEK"

"Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Gerekli cezaları TFF Yönetimi vermiyor. Hukuk Müşavirliğimiz sevk edecek ve kurullarımız gereken cezayı verecek."