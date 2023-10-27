Haberler Süper Lig Kasımpaşa - İstanbulspor maçı CANLI | Süper Lig CANLI MAÇ

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı CANLI | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. İstanbul derbisine sahne olan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı CANLI | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.

Son maçlarını galip tamamlayan Kasımpaşa ile İstanbulspor haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

İstanbul derbisine sahne olan Kasımpaşa - İstanbulspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Aytaç, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Coly, Muammer, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore.

KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Zaniolo'dan şok bahis itirafı! Savunması ortaya çıktı... 
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze'de iletişimi kesti! 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardıman
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın!
F.Bahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız
Trabzonspor'da F.Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor!
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (27 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham liderliğini perçinledi! Tottenham liderliğini perçinledi! 00:10
F.Bahçe Münih'te galip! F.Bahçe Münih'te galip! 23:35
Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız Volkan Demirel: Bunlardan ders çıkaracağız 23:34
A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan farklı galibiyet! 23:14
Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı yürekten kutluyorum 23:14
Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli Kemal Özdeş: Sonucu almak önemli 23:05
Daha Eski
Urfa'da gol sesi çıkmadı! Urfa'da gol sesi çıkmadı! 22:49
Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! Kayserispor deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:58
İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! İstanbul derbisi Kasımpaşa'nın! 21:54
G.Saray Rize'ye geldi! G.Saray Rize'ye geldi! 21:08
Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI Bayern Münih - F.Bahçe Beko | CANLI 21:04
Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı Savunması ortaya çıktı! Zaniolo'dan flaş bahis itirafı 20:35