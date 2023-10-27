Kasımpaşa - İstanbulspor maçı CANLI | Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor.
Son maçlarını galip tamamlayan Kasımpaşa ile İstanbulspor haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
İstanbul derbisine sahne olan Kasımpaşa - İstanbulspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Duhan, Gökhan, Aytaç, Gomis, Hajradinovic, Fall, Ngoy.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Coly, Muammer, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore.
KASIMPAŞA - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - İstanbulspor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.