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Özdeş: ''Oyuncularım zoru başardı''

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Bu oyunu oynamazsanız buradan puan almak zor, oyuncularım bunu gerçekleştirdi. Sivas takımını kutluyorum onlarda iyi mücadele verdi, maçın son bölümünde gol bulabilirlerdi" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:51 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 16:58
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Özdeş: ''Oyuncularım zoru başardı''

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendikleri maçla ilgili olarak, "Bu oyunu oynamazsanız buradan puan almak zor, oyuncularım bunu gerçekleştirdi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, milli maç arasından lig başlayana kadar her takımın duygusal olarak zor koşullarda mücadeleye hazırlandığını söyledi.

Tüm şehirlerde ve statlarda maçlardan önce İsrail'in Gazze'de masum Filistin halkına uyguladığı orantısız şiddetin Türkiye'yi derinden üzdüğünü belirten Özdeş, "Bu anlamda hem işimizi yapmaya çalışmak, hem de bunları takip etmek güçtür. Umarım bu durum barış içerisinde çözümlenir. Bizler de çok büyük üzüntü yaşadık." diye konuştu.

Türkiye A Milli Takımı'nı, EURO 2024'de katılmaya hak kazanmasından dolayı tebrik eden Özdeş, alınan galibiyetin ülke futbolu açısından çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Özdeş, Türkiye Futbol Federasyonunu, teknik ekibi ve futbolcuları başarıdan dolayı kutladı.

Maçtan önce öngördükleri her şeyi sahaya yansıttıklarını dile getiren Özdeş, şunları kaydetti:

"Rakibimiz iç sahada 4 maç oynamış ve maç kazanamamış ama çok etkili oyuncuları var. Çok ciddi geçiş oyunu oynayabilecek bir takım. Maçın ilk 25 dakikasında biz daha farklı rakip yarı alana yerleşmek gibi bir amacımız vardı. Rakibimizin en etkili olduğu an geçiş atakları yemeye başladık. Çok net olmasa da gol olabilecek pozisyonlar oldu."

''KENDİ SAHAMIZA HAPSOLDUK''

Özdeş, ikinci yarı daha çok topa sahip olmanın rakibi daha tedirgin edeceğini öngördüklerini söyleyerek, "Bu kez tam doğru zamanda gol bularak öne geçtik. Skordan sonra ikinci golü bulmak gerekiyor, çünkü rakip gol atabilmek ve geri dönmek için risk almaya başlıyor. Biz bunda başarılı olamadık." diye konuştu.

İkinci yarının son 20-25 dakikası Sivasspor'un ofansif hamleler yaptığını belirten Özdeş, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Rakibimiz bizi kendi yarı alanımıza hapsetti. Ceza sahasının içerisine giriş olarak son ana kadar pozisyon olmasa da gol atabilecek pozisyon başlangıçlarını yaptılar. Ama bugün bizi mutlu eden maçtan önce öngördüklerimizi maçın sonuna kadar, top rakipteyken oyunun da keyif verecek hale gelmesiydi. Bu oyunu oynamazsanız buradan puan almak zor, oyuncularım bunu gerçekleştirdi. Sivas takımını kutluyorum onlarda iyi mücadele verdi, maçın son bölümünde gol bulabilirlerdi. Onlarda çok iştahlı oynadılar."

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